Recente camera's voor trajectcontrole niet langer werkloos: nationale databank na 5 jaar klaar

“Vanuit het Vlaams gewest zijn we erg tevreden dat we eindelijk kunnen rekenen op de werking van de nationale databank”, zegt minister Peeters. “In het verkeer moeten we overdreven snelheid een halt toe roepen, bij de uitvoering van plannen om verkeersslachtoffers te vermijden zullen we in 2021 ook een versnelling hoger schakelen. Vanaf dit jaar gaan we daarom in op specifieke vragen van lokale besturen naar bijkomende trajectcontroles.”

Zowel in het jaar 2019 als vorig jaar werden meer dan 2 miljoen processen-verbaal opgesteld. De pakkans is de laatste twee jaar hierdoor fors toegenomen, luidt het in een gemeenschappelijk persbericht van Peeters en Verlinde. Het totaal aantal verkeersboetes, uitgeschreven door de lokale of de Federale politie, is zo gestegen van 3,5 miljoen naar 5 miljoen per jaar.