Trein- en trambouwer Bombardier Brugge werft 180 mensen aan: "We moeten meer produceren want orderboek zit vol"

Enkele jaren geleden ging Bombardier Brugge door een moeilijke periode. Het bedrijf greep naast een belangrijke bestelling van nieuwe trams voor de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Maar nu gaat het dus weer beter met het bedrijf.

Er wordt meer dan 6 miljoen euro geïnvesteerd om het bedrijf te moderniseren en uit te breiden. Want er zijn drukke tijden op komst in Brugge. Het orderboek zit vol, onder meer door de bestelling van nog eens meer dan 200 dubbeldek-treinrijtuigen voor de NMBS. Directeur Michel Huyghe: "Eind december kregen we een nieuwe bestelling voor 204 M7-rijtuigen voor de NMBS. Dat komt neer op ongeveer 18 maanden werk voor onze fabriek in Brugge. Daarom is het belangrijk voor ons om massaal te investeren in onze productiecapaciteit."