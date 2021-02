Vaccinatiecentrum in Sijsele klaar voor gebruik: "We kunnen hier 7 op 7 dagen prikjes geven"

Overal in ons land wordt volop gewerkt aan de opbouw van de vaccinatiecentra, om iedereen zo snel mogelijk met een prikje te kunnen beschermen tegen het coronavirus. Tegen 15 februari zouden alle centra klaar moeten zijn.



In Sijsele, bij Damme, zijn ze er al klaar voor. Het vaccinatiecentrum is ingericht in het zorgcentrum Sanapolis, waar vroeger het AZ Alma was. Het is de bedoeling dat iedereen uit Damme, maar ook uit Eeklo, Maldegem en Sint-Laurijns zich daar laat vaccineren. Het gaat om 53.000 inwoners. De overheid had gevraagd om minstens 2 tot 4 vaccinatielijnen in te richten, maar het zijn er 10 geworden. "We kunnen dus heel snel vaccineren", zegt coördinator, Luc Verhulst van Sanapolis.