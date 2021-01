China neemt westerse vaccins onder vuur: van vaccindiplomatie naar vaccinoorlog?

Om de relaties te verbeteren stuurde Peking eerst miljoenen mondmaskers naar Europa en Afrika, de zogenaamde “mondmaskerdiplomatie”. Na de mondmaskers volgden de vaccins, de “vaccindiplomatie”. In een mum van tijd werden fabrieken opgetrokken die miljarden dosissen moeten produceren. China wil toonaangevend zijn in de internationale vaccinwedloop. Het land wil tonen hoe het ook een grootmacht is geworden op het vlak van wetenschap en technologie.

Intussen hebben al zeker 40 landen interesse getoond in de Chinese vaccins. Het gaat vooral om armere landen in Afrika en Latijns-Amerika die niet kunnen opboksen tegen de rijkere landen, die massaal de duurdere Pfizer-vaccins opkopen. De ontwikkelingslanden verwelkomen de Chinese vaccins ook omdat die gemaakt zijn volgens de traditionele vaccintechnologie, waardoor de vaccins niet op extreme vriestemperaturen moeten worden getransporteerd zoals bij Pfizer.

Ook regionaal hoopt China zijn invloed te vergroten, bijvoorbeeld in en rond de Zuid-Chinese zee waar het land territoriale ambities heeft. Met de hulp van de vaccindiplomatie wil Peking bovendien de internationale kritiek laten verstommen op schendingen van de mensenrechten bij de Oeigoeren en in Hongkong. En ook economisch geeft de vaccindiplomatie een invulling aan de plannen rond de nieuwe Zijderoute van president Xi Jinping. Zo is er in Ethiopië en Dubai al infrastructuur neergepoot voor de distributie van Chinese vaccins in Afrika en het Midden-Oosten.