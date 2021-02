Vangkooien voor katten aan kasteel van Gaasbeek gesaboteerd

"Er zijn mensen die ons werk saboteren," zegt Hans. "Ze laten de katten in de kooien vrij, of ze sluiten de kooien zodat de katten er niet in kunnen. Het gebeurt ook dat ze de dieren eten geven zodat die niet meer geïnteresseerd zijn in de vangkooien. Ik vermoed dat het is uit onwetendheid. Misschien denken die mensen dat wij de katten gaan laten inslapen, wat zeker niet het geval is, integendeel. We hebben zelfs ons telefoonnummer achtergelaten bij de vangkooien zodat mensen ons kunnen contacteren als ze vragen hebben, maar dat doen ze niet."