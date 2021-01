Mag ik naar mijn partner over de grens? En hoe bewijs ik dat mijn reis essentieel is? Het antwoord op jullie vragen

Een bezoek aan een echtgenoot of partner die in het buitenland woont, wordt gezien als een essentiële reis en is dus nog toegelaten. Je zal hiervoor wel moeten kunnen bewijzen dat je een stabiele of duurzaam onderhouden relatie hebt met deze persoon. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V): “Het is niet aan mij om te bepalen of een relatie duurzaam is. Hier moeten we pragmatisch en menselijk mee omgaan.”

Je partner kan ook naar België komen. Hij of zij moet dan wel een recente (maximaal 72 uur oud) negatieve coronatest kunnen voorleggen, en moet bij aankomst in België nogmaals getest worden. Het blijft ook verplicht om het PLF-formulier in te vullen, en je partner kan bovendien een sms krijgen die hem of haar verplicht om in quarantaine te gaan. Als je partner uit een land van buiten de Europese Unie of de Schengenzone naar België reist, moet hij/zij een attest van essentiële reis of een visum kunnen voorleggen.