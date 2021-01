Eén-programma "Vlaanderen vakantieland" maakt comeback: "Mensen willen meer dan ooit genieten van eigen streek"

"Als openbare omroep hebben we een gidsfunctie: mensen begeleiden in de wirwar van mogelijkheden", zegt Frederik Delaplace, CEO van de VRT. "In deze bizarre tijden, waarin we niet of moeilijk naar het buitenland kunnen reizen, willen we mensen inspireren om eropuit te trekken in onze regio en bijzondere plekken en activiteiten te ontdekken. Met de hedendaagse invulling zal "Vlaanderen vakantieland" terug voor veel inspiratie bij de kijkers zorgen."