Vlamingen over Australia Day: "Barbecue mag met 30 man. Knuffelen en kussen doen we ook opnieuw"

"Voor ons is het gewoon een dagje vakantie maar voor de Australiërs is hun nationale feestdag echt heel belangrijk. Noem het gerust een hoogdag", zeggen Sabine Danneel en Dorien Lambreghts in "Start Je Dag". De vriendinnen uit Aartselaar en Oostmalle wonen al enkele jaren met hun partners in Sydney en vieren vandaag Australia Day. "Nu zitten we gezellig aan de wijn en straks gaan we nog even naar het strand. Traditioneel houden Australiërs op de nationale feestdag een barbecue met vrienden en familie. Dit jaar mag je bijvoorbeeld 30 mensen bij je thuis uitnodigen met mondmasker."