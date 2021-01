Volgende week verdwijnen alle glasbollen in Mol

Vanaf volgende week maandag zal je in Mol geen enkele glasbol meer tegenkomen. Inwoners krijgen een speciale blauwe bak om het glas in te zamelen. Die bak is gratis wordt maandelijk aan huis opgehaald door de vuilniswagen. Naast de huis-aan-huisophaling is het ook nog steeds mogelijk om je glas rechtstreeks naar het recyclagepark te brengen of naar de ondergrondse glascontainer in Rauw.