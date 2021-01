Wandelen op Kalmthoutse Heide? Politie controleert mogelijk of je de grens niet oversteekt

Het reisverbod dat morgen van kracht wordt in ons land zal ook gelden voor wandelaars en fietsers in grensgebieden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Of de politie ook systematisch wandelaars en fietsers zal controleren, is nog niet duidelijk. "We wachten nog even de tekst van het ministerieel besluit af om te bekijken waar het zwaartepunt van de controles zullen liggen", zegt Patrick De Smedt, woordvoerder van de politiezone Grens. "De overheid wil vooral inzetten op toeristische reizen. We gaan er dus op toezien dat mensen niet met de auto de grens oversteken voor een toeristische uitstap."