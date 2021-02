Warme bakker uit Oostvleteren ziet steeds meer eenzaamheid op zijn broodronde: "Sommige ouderen zien bijna niemand meer"

Bakker Wim Vannobel beschouwt brood aan huis brengen als zijn specialiteit. Nadat in de regio veel bakkers verdwenen waren, is zijn broodronde uitgebreid tot de buurgemeenten. Van 6.30 uur ’s morgens tot 15 uur in de namiddag zijn hij en zijn vrouw Mia onderweg naar klanten. Vaak gaat het om oudere mensen, maar ook jongeren appreciëren de broodronde. "Zij zijn het gewoon om aankopen aan huis te laten leveren", klinkt het bij de bakker.



Vannobel merkt wel dat vooral de ouderen bijna niemand meer zien. “Het sociaal contact is verdwenen en er is veel eenzaamheid”, vertelt hij. “Het gebeurt dat we maandag horen dat mensen een weekend lang niemand gezien hebben.”