Moet ik meer betalen als ik een huis met zonnepanelen huur? En kan ik een digitale meter uitstellen tot 2029?

Voorbeeld 2: Je plaatste in 2014 voor het eerst zonnepanelen, met een piekvermogen van 4 kWp. In 2018 legde je er extra zonnepanelen bij: 2 kWp op dezelfde aansluiting (hetzelfde EAN-nummer). Ook hier zal je maar één aanvraag voor financiële compensatie moeten indienen, omdat de overheid dit als een volledige installatie van 6 kWp beschouwt. De compensatie wordt dan berekend alsof je volledige zonnepaneleninstallatie in 2014 in dienst werd genomen. In dit geval heb je recht op een financiële compensatie. Installaties uit 2014 krijgen een tegemoetkoming: 289 euro per kWp. Dus je krijgt 1.734 euro in totaal voor je installatie van 6 kWp.

Je buur die in 2018 6 kWp legde krijgt voor zijn installatie 2.088 euro (want 1 kWp uit 2018 is goed voor 348 euro).