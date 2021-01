Wat als ik geen zonnepanelen heb? Betaal ik die 500 miljoen nieuwe compensaties mee? En wat heb ik aan digitale meter?

Voorlopig nog weinig. Je houdt in principe hetzelfde contract met de stroomleverancier, maar je krijgt er wel al een eerste extra service bij. Op de website van Fluvius krijg je een gepersonaliseerde pagina, uniek voor jou alleen, waarop je jouw stroomverbruik per kwartier kan aflezen.

De bedoeling is dat je ook als gewone consument bewuster met je stroomverbruik omgaat. In de toekomst zullen stroomcontracten veel dynamischer worden: niet meer met één dag- of nachttarief, maar met wisselende piektarieven. Op momenten van grote afname ('s avonds in de winter bijvoorbeeld), zullen de prijzen duurder zijn. Op momenten van weinig elektriciteitsverbruik (overdag in de zomer of tijdens het weekend bijvoobeeld) worden de prijzen goedkoper.