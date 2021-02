Sara (19) uit Halle doet oproep voor meer positiviteit op sociale media: "Kunnen we wel gebruiken in deze tijden"

Sara begrijpt niet dat er zoveel geklaagd wordt over een stad als Halle. "Ik woon al heel mijn leven in Halle, een prachtige stad. Ik ben trots dat ik Hallenaar ben, hier is geen reden om te klagen. Maar mensen vinden altijd wel iets om over te zagen, over de leegstand in de stad bijvoorbeeld. Maar we zouden in deze coronatijden beter respect tonen voor al die zelfstandigen die er alles aan doen om hun zaak draaiende te houden, zodat wij de producten kunnen kopen die we nodig hebben."

Lees het Facebookbericht van Sara hieronder: