40 leerlingen samen met ouders van Gemeentelijke basisschool De Plataan in quarantaine

Vorige week nog testte een leerkracht die in verschillende klassen komt, positief. Daarop werden een 40-tal kinderen tussen 7 en 12 jaar in quarantaine geplaatst. "De uitslagen van de testen komen stilaan binnen en tot op heden hebben we nu zo'n negen positieve gevallen", zegt burgemeester Maarten Mast.

De schoolkinderen en de leerkrachten kunnen snel getest worden, want er is in Merchtem een testcentrum: "We hebben het geluk dat we een testcentrum hebben in de gemeente, en daardoor hebben we heel snel kunnen anticiperen. We gaan ook een aantal verpleegsters van ons rusthuis inzetten die mee komen helpen", gaat Mast verder.

De kinderen met een negatieve test mogen volgende week woensdag opnieuw naar school. Uit voorzorg schrapt Merchtem ook de buitenschoolse activiteiten voor kinderen, jonger dan twaalf, tot en met 7 februari.