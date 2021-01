8 Oost-Vlaamse gemeenten moeten provincie 10.000 euro per maand betalen voor gebruik vaccinatiecentrum

Er komen 2 vaccinatiecentra in de eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht. Dat is de eerstelijnszone die de gemeenten Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen bedient. Er komt een vaccinatiecentrum in het sport- en recreatiecentrum De Warande in Wetteren en nog één in Wachtebeke. Dat laatste zal ingericht worden in de sporthal op Provinciaal domein Puyenbroeck, en de provincie vraagt nu aan de eerstelijnszone Scheldekracht om per maand 10.000 euro te betalen voor het gebruik van die ruimte. Bijgevolg moeten alle gemeenten die tot die zone behoren elke maand meer dan 1.000 euro betalen.