80-jarige Annie achtervolgde haar aanrijdster aan 120 km per uur door de velden

"Dat is het karakter van ons ma, ze is een harde. Ze is dan ook niet echt onder de indruk van de gebeurtenissen," vertelt zoon Serge Vanspauwen. Die kwam kort nadien ter plaatse. "Ik heb nog tegen ons ma gezegd, met zo'n achtervolging moet je opletten, dat kan eens verkeerd aflopen. Wat wil je, ze zei dat ze tegen 120 kilometer per uur door de velden heeft gereden. Maar ja, dat autootje is dan ook haar hele leven."