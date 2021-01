Amerikaanse president Biden spreekt over Russische inmenging en Navalny tijdens eerste gesprek met Poetin

In een telefoongesprek spraken beide leiders de bereidheid uit over het verlengen van het nucleaire ontwapeningsverdrag New START. Dat verdrag beperkt het nucleaire arsenaal van Rusland en de Verenigde Staten tot telkens 800 wapendragers en 1.550 inzetbare kernkoppen.

New START trad op 5 februari 2011 in werking voor een looptijd van 10 jaar, en voorzag in de mogelijkheid van een verlenging. Die verlenging zal er komen, voor vijf jaar, bleek na afloop van het telefoongesprek tussen Biden en Poetin. Beide partijen hebben diplomatieke nota's uitgewisseld, liet het Kremlin weten.