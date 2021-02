Antwerpse politie zet zitbanken af om overlast van "hangouderen" tegen te gaan: buurtbewoners boos

De buurtbewoners van Sint-Andries in Antwerpen vinden het niet kunnen dat ze niet meer terecht kunnen op de zitbanken op de Sint-Jansvliet. Voor veel mensen die er wonen, is het één van de weinige plekken waar ze even van de buitenlucht kunnen genieten, zegt Nico Volckeryck, voorzitter van de Stuurgroep Sint-Andries: "De banken staan in een mooi deel van de stad en wij hebben in de buurt bijna 30 procent sociale woningen, dikwijls zonder tuin of terras."

De politie zette de banken af met politielint, omdat er problemen waren met oudere mensen die er samenkwamen om er te drinken. Daarbij werden ook geregeld de coronamaatregelen niet gerespecteerd. "Dat klopt en het is niet meer dan normaal dat de politie ertegen optreedt. Maar je ziet er ook geregeld mensen die van een warme koffie genieten en op afstand een babbel doen met elkaar. Die banken hebben ook een sociale functie. Door ze af te sluiten worden alle bewoners getroffen."

De Stuurgroep vindt dus dat de politie of straathoekwerkers de mensen die problemen veroorzaken moeten aanpakken. "We kunnen ook niet de hele stad afsluiten om alle overlast te vermijden", vult ondervoorzitter Paul Struyf aan. "Als deze bankjes blijvend worden afgesloten verplaatst het probleem zich toch naar andere plekken."