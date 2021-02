Vrachtwagen rijdt slagboom stuk in Nijlen

De vrachtwagenbestuurder bevond zich wellicht tussen de twee slagbomen. Om veilig aan de andere kant van de overweg geraken, zat er niets anders op dan een slagboom stuk te rijden. De schade is groot. Het treinverkeer is intussen weer op gang gekomen. Er is wel een tijd hinder voor het verkeer aan overgangen in de buurt. Omdat de treinen door het ongeval traag moesten passeren en er vijf overgangen kort na elkaar zijn, gaven die telkens alarm. Dat komt omdat de trein wel in aantocht is maar toch nog relatief lang wegblijft. De slagbomen gaan dan te snel dicht. Dat probleem is intussen opgelost. Enkel de overweg waar het ongeval gebeurde, is dicht voor herstellingen. Daar kunnen dus geen auto's door. De vrachtwagenbestuurder is na de aanrijding doorgereden. Hij wordt opgespoord. Als hij wordt gevonden, zal spoorwegbeheerder Infrabel hem aanspreken voor de kosten.