Baby tyrannosaurussen waren klaar om te jagen van bij hun geboorte

"Hoewel we geen volledig beeld kunnen krijgen, is wat we kunnen zien erg gelijkaardig aan de volwassenen", zo zei hij.



"Het lijkt erop dat tyrannosaurussen geboren werden 'klaar om te jagen' en dat ze al beschikten over een aantal van de belangrijkste aanpassingen die tyrannosaurussen hun krachtige beet gaven. Het is waarschijnlijk dat ze in staat waren te jagen behoorlijk snel na hun geboorte, maar we hebben meer fossielen nodig om ons te zeggen hoe snel dat precies was."

Wat dat laatste betreft zijn de bevindingen van de studie goed nieuws, aangezien de paleontologen nu beter weten waar ze naar uit moeten kijken.

"Deze beenderen bieden ons het eerste zicht op het vroege leven van tyrannosaurussen en ze leren ons meer over de grootte en het uiterlijk van baby tyrannosaurussen", zei Funston. "We weten nu dat ze de grootste jongen zullen geweest zijn die ooit uit een ei zijn gekomen en dat ze merkwaardig goed op hun ouders zullen geleken hebben - alle twee goede aanwijzingen om meer materiaal te vinden in de toekomst."

Hoewel de tyrannosaurussen een van de best bestudeerde dinosaurusfamilies zijn, is er weinig geweten over de eerste fasen van hun ontwikkeling. De meeste tyrannosaurus-fossielen die tot nu toe bestudeerd zijn, behoorden toe aan oudere onvolwassen of volwassen exemplaren.

De studie van het team bestaande uit onderzoekers van universiteiten in Schotland, Alberta, Montana en Californië is gepubliceerd in het Canadian Journal of Earth Sciences. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Edinburgh en een telex van het persagentschap Reuters.