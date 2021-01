Bart Somers (Open VLD) start procedure om erkenning moskee Houthalen-Helchteren in te trekken

"We hebben een reglementair kader dat bepaalt wat lokale geloofsgemeenschappen moeten doen om een erkenning te krijgen en te behouden", zegt minister Somers. "Wie ingaat tegen grondrechten vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kan deze erkenning verliezen."

De imam van Yesil Camii had een bericht op zijn Facebook-pagina gedeeld dat op een discriminerende wijze uitlegt waarom homoseksualiteit in de islam verboden is en dat homoseksualiteit ziekte en verval meebrengt. Hij deelde ook een bericht waarin hij zei nog steeds achter de directeur van Diyanet in Turkije te steunen. Die had de LGBT-gemeenschap aangevallen in een controversiële toespraak tijdens het vrijdaggebed. De imam van Yesil Camii bedankte iemand die op dat bericht had gereageerd met de boodschap dat “homoseksualiteit een virus is van het kapitalisme en de democratie.”