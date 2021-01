Billie Eilish hongerde zichzelf uit als tiener: "Haar getuigenis is enorm belangrijk voor jongeren"

"Drie jaar geleden had ik een verschrikkelijk slechte relatie met mijn lichaam. Vijf jaar geleden at ik amper, ik hongerde mezelf uit. Ik herinner me nog dat ik een pil nam in de hoop dat ik zou afvallen, maar ze deed me in mijn bed plassen. Ik was toen 12. Het is gek, ik kan het niet geloven."

"Ik dacht dat ik de enige was die moest omgaan met de haat voor mijn lichaam, maar ik denk dat het internet mijn lichaam ook haat. Dus dat is super goed."

Vorig jaar in maart diende ze de mensen die kritiek hebben op hoe ze eruit ziet van antwoord tijdens haar wereldtournee (waar na drie shows een einde aan kwam door de corona-epidemie). In een filmpje ging ze deels uit de kleren, om de bodyshamers op hun plaats te zetten.