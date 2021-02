BOOST voor bos: geld voor meer privébossen in Oost-Vlaanderen

Momenteel hebben particulieren samen met vzw Bosgroepen al drie pilootprojecten opgestart. In totaal gaat het om 4,1 hectare nieuw bos in De Pinte, Herzele, en nu ook in Ursel. Daar komt een nieuw bos van 1,6 hectare langs de baan tussen Ursel en Zomergem. Sylvie Mussche: “Zelf hebben we nu symbolisch enkele bomen aangeplant. Een aannemer zal de rest van de 3.750 nieuwe bomen planten. Het gaat dan vooral om inheemse loofbomen, zoals eiken, lindes, trilpopulieren en berken. Er komt ook een hele hoop struiken.”

Dus particulieren die denken ook in aanmerking te komen voor een tussenkomst in de aanleg van bos op eigen grond, die kunnen via onze website een aanvraag doen. Die moet wel binnen zijn tegen 30 april.”