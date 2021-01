De Lijn verhoogt een aantal tarieven vanaf 1 februari

Een gewoon M-ticket via de app kost vanaf volgende maand 2 euro in plaats van 1,80 euro nu, een 10-rittenkaart via de app 16 euro in plaats van 15 euro nu. De Buzzy Pass 6-11 jaar slaat op van 55 naar 56 euro.

Ook verschillende Omnipassen, abonnementen tegen verminderd tarief en gecombineerde abonnementen worden duurder. Meer informatie vindt u op de website van De Lijn.

Alle andere Buzzy Passen en vervoersbewijzen die u in de Lijnwinkel, in de krantenwinkel of op bus en tram koopt, worden niet duurder.