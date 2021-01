Dichteres Amina Belôrf uit Antwerpen scoort met debuut: "Doet deugd als mensen hoop en troost krijgen van mijn poëzie"

Amina Belôrf studeerde maatschappelijk werk en was altijd graag met taal bezig, "zo lang ik me kan herinneren". Toen ze zelf ontroerd raakte door gedichten zette ze haar eerste zinnen op papier. "De grootste uitdaging zit in het vinden van de juiste woorden voor gevoelens, emoties en sferen. Vanaf haar 17e kwamen daar gedichten uit voort en pas nu, op haar 30e, is er een eerste dichtbundel: "Zonder het licht te breken". Die is intussen al zes keer herdrukt, een zeldzaamheid in poëzieland. Er waren wegens corona geen boekpresentaties of lezingen en toch vindt het boekje vlot zijn weg naar de lezer.