Eerste testresultaten in Hamont-Achel vallen mee: "Vooral 2 kleuterklassen getroffen"

De meeste besmettingen werden vastgesteld in 2 kleuterklassen. In totaal testten 19 van de 40 kleuters positief. Intussen zijn ook al de resultaten van 320 van de in totaal 500 bijkomende tests bekend. Nog eens 11 leerlingen en 9 leerkrachten testten positief. De overige resulten worden binnenkort verwacht. Alleen bij een kleuter uit Nederland werd de Britse variant ontdekt.