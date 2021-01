KLAAR: Na de Brexit: studeren in het Verenigd Koninkrijk enkel nog voor de happy few?

Het leek een verhaal zonder einde maar de Brexit is een feit. Nadat het Verenigd Koninkrijk begin 2020 al uit de Europese politiek was gestapt, heeft het eind 2020 ook de handelsrelaties met de EU opgedoekt. Er zijn wel nieuwe afspraken gemaakt, maar de Brexit heeft toch grote gevolgen voor Europeanen. Ook voor jongeren, want het VK stapt uit het Erasmus-programma, een uitwisselingsproject voor Europese studenten. Enkele maanden aan een Britse universiteit of hogeschool gaan studeren zonder dat het je stukken van mensen kost, wordt voor de tieners van nu zo goed als onmogelijk. VRT journaliste Leen De Witte volgt alles wat er gebeurt in de Europese Unie en licht toe waarom dat bijzonder jammer is.