Vakbonden en werkgevers: "Geen enkel beroep voorrang geven bij vaccinaties"

Sinds 8 uur overleggen de ministers van Volksgezondheid van ons land over de zogenoemde lijst met essentiële functies. Wie moet voorrang krijgen bij de vaccinaties. Er wordt onder meer gedacht aan politieagenten, de brandweer en civiele bescherming of leerkrachten. Artsen, verpleegkundigen en ander ziekenhuispersoneel en personeel van de woonzorgcentra worden nu al gevaccineerd.

In een advies aan de overheid stellen de vabonden en werkgevers echter voor om geen enkel beroep voorrang te geven. Dat zou tot eindeloze discussies leiden over wie daar wel en niet toe behoort, vinden ze. Moeten bijvoorbeeld alleen agenten die op het terrein komen, eerder gevaccineerd worden of ook het administratief personeel? Moeten alleen leerkrachten voorrang krijgen of ook het ander schoolpersoneel? Enzovoort.



De vakbonden en werkgevers stellen daarom voor om iedereen gewoon volgens de bestaande afspraken te vaccineren. Met andere woorden, onder meer per leeftijdsgroep.

