Europese primeur in Sint-Augustinus ziekenhuis: implantaat voor mensen met slecht gehoor en evenwichtsproblemen

Wie slecht hoort en makkelijk zijn evenwicht verliest, is om op de been te blijven volledig afhankelijk van wat ze zien en van sensoren die in hun spieren en gewrichten zitten. Overdag en op een vlakke ondergrond kan dat nog lukken. In bepaalde situaties wordt dat heel moeilijk. "In het donker worden die mensen heel instabiel", zegt dokter Andrzej Zarowski van de GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus. "Ook op instabiele oppervlakten kunnen ze niet of moeilijk stappen. Die mensen kunnen bijvoorbeeld niet op een strand wandelen of een trap nemen. Ze kunnen ook moeilijk iets lezen want hun ogen zijn niet stabiel genoeg door die evenwichtsproblemen." Tijdens de operatie krijgen de patiënten een speciaal implantaat dat elektrische impulsen geeft aan het evenwichtsorgaan. Het kan ook het gehoor verbeteren.