"Geef bij de vaccinatie voorrang aan leerkrachten", zegt schepen van Onderwijs van Asse en leraar Joris Van den Cruijce

Als schepen van Onderwijs (N-VA) in Asse merkt Van den Cruijce hoe moeilijk het is om de scholen open te houden. "In Asse hebben wij 11 lagere scholen en 2 middelbare scholen. Geregeld zien wij dat er in een school een besmetting uitbreekt. Soms moeten leraars dan in quarantaine gaan. Om de scholen open te houden moeten we dan als het ware een puzzel leggen, maar zonder dat we over voldoende puzzelstukjes beschikken."