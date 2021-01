Gooik verplicht mondmaskers voor leerlingen 5e en 6e leerjaar

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar moeten vanaf vandaag een mondmasker dragen op school in Gooik. Al hoeven ze dat niet constant op te hebben, verduidelijkt schepen van Onderwijs Christa Dermez (CD&V): "Bedoeling is dat de kinderen de mondmaskers dragen binnen in de klas, of als ze samen op de bus zitten om naar de zwemles te gaan. Op de speelplaats of tijdens de turnlessen zelf, is het niet nodig." De maatregel geldt voorlopig tot de krokusvakantie. Daarna gaan gemeente en directies evalueren."