Helft van Gent bijna twee uur zonder stroom na brand in schakelpost,  probleem is helemaal opgelost

Duizenden Gentenaars zaten in de omgeving tussen het stadhuis en de Zuid uren zonder stroom na een brand. Die ontstond in een hoogspanningscabine vlakbij de Reep. Rond 21.40 uur waren de grootste problemen opgelost.

Iets voor 20 uur had een hoogspanningscabine vuur gevat in de Barrestraat in Gent. "Fluvius heeft de cabine zonder hoogspanning gezet zodat we de brand konden blussen", duidt brandweerkapitein Steven Van Vooren. "De brand konden we uiteindelijk vrij snel blussen." Door de brand en de bijhorende panne zit een heel groot deel van Gent zonder stroom: de omgeving van de Veldstraat en de Kouter, de Portus Ganda en de Reep en alle straten die van die plaatsen leiden tot aan het Woodrow Wilsonplein. Op die manier is het pikdonker in de Zuid en zijn ook het Belfort en de Sint-Baafskathedraal niet verlicht.



Rond 21.40 uur hadden de meeste gebruikers terug stroom, maar enkele straten rond de Reep en de schakelpost in de Barrestraat hebben nog een klein uur zonder stroom gezeten terwijl de schade werd hersteld.