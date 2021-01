Heilig Bloedprocessie Brugge weer afgelast door coronacrisis: "Het heeft niet mogen zijn"

In de stoet lopen ongeveer 1.700 mensen mee en er komen zo'n 60.000 toeschouwers op af. "Zelfs als er in mei al meer zou mogen op vlak van evenementen, dan is het nog altijd onwaarschijnlijk dat de repetities, in april, zouden mogen doorgaan", zegt coördinator Matthieu Clarysse.

De Heilig Bloedprocessie bestaat al meer dan 700 jaar en het is hoogst uitzonderlijk dat de processie afgelast wordt. "Laat staan 2 jaar na elkaar", zegt de schepen van Cultuur, Nico Blontrock (CD&V). "We hadden goede hoop voor de editie van dit jaar, maar het heeft niet mogen zijn."