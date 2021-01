Ook honden gezien op Tinder? "Niet koppelen, wel sensibiliseren"

Wie de afgelopen dagen de datingapp Tinder gebruikte, kwam wellicht ook op het profiel van honden terecht. Meer dan 100 honden zijn op de dating app te vinden met een eigen profiel. Het is een stunt van Buddy Bites uit Aalter, een startersbedrijf dat hondenvoeding levert. Ze merkten dat er veel meer jonge hondjes in gezinnen zitten dan voordien, en dat een deel daarvan intussen alweer in het asiel zit. “Een impulsieve aankoop van een schattige puppy is als swipen op een dating app”, vonden ze. En dat was de aanleiding om via de Tinderhack met hondenprofielen mensen te sensibiliseren.