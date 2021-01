Huisarts uit Emblem die coronapandemie afdoet als complot is geschorst

De huisarts trekt openlijk de COVID-pandemie in twijfel. Volgens hem is het een complot van de overheid, is COVID-19 helemaal niet zo ernstig en is er geen sprake van een medische noodsituatie. Hij is het dan ook niet eens met de coronamaatregelen die de overheden nemen. Tijdens een wachtdienst in augustus weigerde hij dan ook een mondmasker te dragen, waarop hij werd geschorst door de huisartsenkring Pallieterland en omgeving.

Daarop begon de Provinciale Geneeskundige Commissie aan een onderzoek. Daaruit bleek dat hij zonder gegronde redenen attesten zou geven aan patiënten, zodat die ook geen mondmasker zouden moeten dragen. Dat kwam boven na een melding van de politie Balen-Dessel-Mol. De arts gaf ook aan dat hij geen PCR-tests wil afnemen en dat hij ook zijn patiënten niet wil doorverwijzen naar een testcentrum. Volgens de Provinciale Geneeskundige Commissie brengt hij zo patiënten en de volksgezondheid in gevaar. Daarom werd zijn visum om als huisarts te mogen werken, ingetrokken tot hij verklaart en bewijst de COVID-19-maatregelen te volgen.

Om dat aan te vechten trok de man naar de Raad van State. Hij gaf aan dat geneeskunde een roeping is en dat het hem diep raakt, dat hij zijn werk niet meer mag uitoefenen. Maar daar had de Raad van State geen oren naar.