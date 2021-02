Ieper zoekt vrijwilligers om binnenkort weer padden over te zetten

"Toen we hier kwamen wonen, lag in februari onze hele straat bezaaid met platgereden kikkers en padden", vertelt Bart De Simpel. Hij klopte toen aan bij het stadsbestuur om een oplossing te vinden. En die is er: langs de kant van de straat staan nu netten gespannen, zodat padden, kikkers en salamanders niet kunnen oversteken. Langs het net zijn emmers ingegraven waar de amfibieën in vallen. Samen met zijn zoon en de buren brengen ze de dieren veilig naar een poel.

Ieper heeft al een lange traditie in het overzetten van amfibieën. "We zijn begonnen op één plek, maar we hebben intussen 10 overzetplaatsen", vertelt milieuschepen Valentijn Despeghel (SP.A). "En het heeft effect. Jaar na jaar zien we het aantal amfibieën toenemen." Om al die overzetplaatsen te bedienen heeft Ieper een 60-tal vrijwilligers nodig. Dit jaar hebben zich nog maar de helft daarvan gemeld. Wie zich geroepen voelt, kan zich melden bij de stad, meerbepaald de dienst landschappen.

"We hebben in al die jaren al 97.000 amfibieën overgezet", vertelt Despeghel. "En elk jaar halen we zo een 4.000 tot 5.000 dieren uit de emmers. Dus dit jaar halen we zeker de kaap van 100.000."



(lees voort onder de foto)