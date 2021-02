In het najaar start het nieuwe opleidingscentrum voor reddingshonden in Genk

In Genk is de eerste steen gelegd voor het 'Reddingscentrum Vicky & Alexis’, het eerste opleidingscentrum voor reddingshonden in Vlaanderen. Het krijgt een plaats bij de provinciale veiligheidsschool PLOT en is genoemd naar Vicky Storms en Alexis Robert, twee jonge slachtoffers van de gasexplosie in Luik die 11 jaar geleden aan 14 mensen het leven kostte.