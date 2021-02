Inwoners Baarle mogen nog net over de grens met een verklaring op eer. "Zal moeilijk te controleren zijn"

Woon je in een grensgemeente, dan mag je bijvoorbeeld nog boodschappen gaan doen net over de grens, in een buurgemeente. Geen funshoppen natuurlijk, maar naar de supermarkt en de apotheek mag je wel. Je moet wel altijd een verklaring op eer op zak hebben dat het om een essentiële verplaatsing gaat. In Baarle-Hertog, dat volledig door Nederland is omgeven, zal dat niet eenvoudig zijn. "Wij zijn een klein Belgisch dorpje in Nederland, verspreid in verschillende vlekken. De grens oversteken is voor ons dagelijkse kost. Op die verklaring op eer moet je zetten waar je woont en wat je hier komt doen. Dat is ook zo voor de inwoners van Baarle-Nassau", zegt burgemeester Frans De Bont (Forum+). "Gelukkig worden de grenzen niet helemaal gesloten, zoals in de lente van vorig jaar. We kunnen nog bewegen, met die verklaring. We moeten er ons aan houden, om corona buiten te houden. Alleen zal het moeilijk zijn om daar de hele tijd op te controleren, je overschrijdt hier constant de grens. Gerichte controles kunnen we wel doen."



Inwoners van grensgemeenten of grensarbeiders moeten zo'n verklaring op eer maar één keer invullen, maar je moet ze dus wel altijd op zak hebben.