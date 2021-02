Kapster Ilona Amatobene uit Genk wil klanten geen valse hoop geven: "Ik denk niet dat we half februari mogen opengaan"

"Wat heeft het voor zin nu een lijst met afspraken aan te leggen die je daarna toch allemaal moet herboeken", gaat de Genkse kapster verder. "Bovendien weten we ook nog niet wat de precieze voorwaarden zijn om te heropenen en welke veiligheidsmaatregelen we moeten nemen. Hoe kan je dan afspraken vastleggen? Ik wacht voorlopig dus rustig af want de veiligheid van mijn klanten en mijn personeel komt op de eerste plaats. Voor 1 maart denk ik zeker niet dat we opnieuw opengaan", besluit Ilona.