Céleste uit Lichtervelde kiest voor de scouts: "Daar kan ik 3 uur naartoe, terwijl turnen maar 1,5 uur duurt"

Céleste Follebout is een vrolijk kind van 9 jaar oud, maar gisteravond was ze even heel ongelukkig. "Ze zei dat ze corona beu is", vertelt haar moeder Charlotte. "Alle begrip voor de maatregel, maar het blijft hard dat ze voor de keuze wordt gesteld."

"Ik heb gekozen voor de scouts", vertelt Céleste. "Het is vlakbij en buiten. Ik heb er veel vrienden en vriendinnen. En vooral: het duurt 3 uur. Dat is veel langer dan het turnen of de lessen woord. Turnen is 1,5 uur per week en woord maar 1 uur."

"Ik ga woord wel missen. De helft van mijn klas doet dat en we spelen er af en toe toneel", zegt Céleste. "We zijn net aan een stuk bezig. Gelukkig kunnen we deze week nog voortdoen tot we klaar zijn."