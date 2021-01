Treinbestuurder en wijnkelner uit de lijst, boekhouder in top tien: wat zijn de knelpuntberoepen voor dit jaar? 

In de lijst van 190 beroepen zijn er 21 beroepen die een duidelijke impact van de coronacrisis ondervonden. Het zijn beroepen die op dit moment iets minder een knelpunt vormen, tijdelijk dan toch. "Naar sommige knelpuntberoepen zoals kappers of horecapersoneel, was er de afgelopen maanden minder vraag. Gewoonweg omdat de sectoren dicht waren of zijn", aldus hoofdonderzoeker Joris Ghysels. "Maar als de epidemie voorbij is, zal de vraag naar die functies wel weer stijgen", onderstreept hij. "En we vrezen zelfs dat bepaalde functies zoals "horecapersoneel" nog meer knellend zullen worden, omdat sommigen van die mensen de horeca hebben ingeruild voor een sector met meer werkzekerheid. Als cafés en restaurants weer open gaan, zal de vraag naar horecapersoneel weer zeker even groot zijn, terwijl het aanbod dus misschien nog lager zal liggen."