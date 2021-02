Lieven Latoir met pensioen als burgemeester Sint-Lievens-Houtem, nog niet als vrijwilliger

“Burgemeester zijn doe je niet van 9 tot 5 uur”, zegt Latoir. “Je bent er bijna constant mee bezig. Als je iets ziet of hoort wat aan de gemeente gelinkt kan worden, dan begin je na te denken. Het werk van een burgemeester stopt eigenlijk nooit, ook niet in het weekend of de vakantie. Meer rust in het hoofd en meer ontspanning zijn dan ook de hoofdredenen om met pensioen te gaan. Ik heb mijn werk als burgemeester wel altijd met veel plezier gedaan, en het zal mij ook blijven boeien. Maar er zijn ook andere dingen die mij boeien, waarvoor ik nu meer tijd wil maken. Daarbij komt de familie op de eerste plaats. Ze hebben mij 26 jaar moeten missen – toch af en toe – en vooral heb ik hén gemist. Ik zou ook meer willen mountainbiken en muziek spelen. Ik heb onlangs een nieuwe trombone gekocht, en ik merk dat ik te weinig tijd kan maken om daar opnieuw de draad op te nemen. Stilzitten ligt niet echt in mijn aard.”