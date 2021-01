Magistraten ervaren toename gedwongen opname: "We merken dat mensen sneller de controle over zichzelf verliezen"

Ine Van Wymersch doet nog regelmatig een nachtdienst en ze kan alleen maar bevestigen dat ze regelmatig gebeld wordt door de politie voor mensen die op de een of andere manier de pedalen verloren zijn.

"Het gaat om mensen die in normale omstandigheden regelmatig op fysieke consultatie gaan bij een hulpverlener of stipt medicatie moeten nemen. Door de coronaomstandigheden wordt dat minder nauwgezet opgevolgd. Er zijn ook mensen die nog niet in het hulpverleningstraject zaten, die het niet meer zitten en die vinden heel moeilijk de weg naar hulp."

De agressie bij politie-interventies is ook toegenomen. "We merken ook dat de mensen bij gewone politionele tussenkomsten een stuk heftiger reageren en sneller de controle over zichzelf verliezen. Het is op buikgevoel gebaseerd dat we ervaren dat er meer mensen met psychische problemen zijn."