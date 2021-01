Rapport waarschuwt voor opmars Britse variant, Van Ranst: "Kan dominant worden en dan problemen in februari of maart"

Het Regeringscommissariaat Corona heeft drie nieuwe rapporten vrijgegeven waarin de resultaten staan van de testing van de voorbije maanden en de impact van de Britse variant van het coronavirus. Over de sterke impact en de verspreiding van de Britse variant maakt viroloog Marc Van Ranst grote zorgen.

"De Britse variant is tot 65 procent besmettelijker dan de standaardvariant. De resultaten van verschillende landen liggen tussen 30 en 70 procent besmettelijker. In België komen we uit op 65 procent met de cijfers die voorhanden zijn. We moeten goed beseffen dat de Britse variant die hier al een tijd aanwezig is, flink besmettelijk is. Deze variant wil je zo veel mogelijk buiten houden. Uit analyses blijkt duidelijk dat die variant geïmporteerd is bij reizen rond Kerstmis", zegt Van Ranst in "De afspraak".

De grote vrees is dat de Britse variant de dominante verspreider van het virus wordt. "Als er niks verandert aan het huidige beleid, zitten we in februari of maart in de problemen. Dan zouden we aan een reproductiewaarde komen van 1,65. Dat betekent dat 10 mensen die besmet zijn, 16 mensen besmetten. Dat komt overeen met de piek van de tweede golf en dat is meer dan in het Verenigd Koninkrijk, waar ze aan 1,4 zitten."

Bekijk het gesprek met Marc Van Ranst uit "De afspraak" hier en lees voort onder de video: