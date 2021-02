Mechelen wil de vesten rond de stad groener en beter maken voor zwakke weggebruikers

Door enkele grote verkeersingrepen in de buurt van het station en de R6 verloopt het verkeer in en naar het centrum van Mechelen op een andere manier. Dat is het moment om eens na te denken over de functie van de vesten. De stad gaat daarom samen met de Vlaamse overheid een studie maken over de toekomst van die stadsring. "Steeds meer mensen trekken naar de stad. Daarom is er meer groen nodig om de leefbaarheid te verbeteren. Dat is zeker een aspect dat in de studie aan bod zal komen", vertelt schepen Vicky Vanmarcke (Open VLD). "Daarnaast willen we ook voor de zwakke weggebruiker de vesten herinrichten. Fietsers en voetgangers moeten zich er vlotter en veilig kunnen verplaatsen." Ook de Mechelaars zullen bij de plannen worden betrokken. Het is de bedoeling om voor de zomer een participatietraject op te starten. De volledige inrichting van de Mechelse vesten zal een werk van vele jaren worden.