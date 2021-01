Nederlandse politie wil Belgische hulp als er nieuwe rellen uitbreken

Voor het eerst sinds zaterdag, sinds de avondklok van kracht is in Nederland, zijn er geen rellen geweest. In enkele steden zoals Rotterdam en Amsterdam zijn er dinsdagavond wel groepen jongeren op straat gekomen, maar de politie heeft grote ongeregeldheden kunnen voorkomen.

Dat komt doordat de politie massaal op straat was, volgens politiechef Willem Woelders en minister van Justitie Ferd Grapperhaus. Woelders zei in het programma Op1 op NPO1 dat hij wil bekijken of het mogelijk is om hulp van Belgische en Duitse ordetroepen te krijgen als er de opnieuw rellen uitbreken.

"We zijn nu al opgeschaald, er zijn meer mensen beschikbaar. En we zijn ook aan het verkennen of we versterking uit het buitenland kunnen krijgen. Wij treden daar ook op. Daar waar het nodig is, is het dan mogelijk om die eenheden onder aansturing van de Nederlandse politie in te zetten."