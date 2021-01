Onderzoek KULeuven toont aan: "Elke extra sluitingsdag scholen veroorzaakt leervertraging"

De leerachterstand wegwerken is moeilijk. "In theorie kan dat natuurlijk, maar in de praktijk blijkt het lastig", zegt De Witte. "We zien dat ook waar in het verleden in het onderwijs lange tijd stakingen geweest zijn, zoals in Wallonie of in Argentinië bijvoorbeeld. De achterstand bleef daar voor een groot deel van de leerlingen en dat had gevolgen op lange termijn."