Jaar nadat vrouw gestorven is na slok wijn met dodelijke hoeveelheid harddrugs wordt het onderzoek stopgezet 

De vrouw was met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden van een slok wijn. Vijf dagen later is ze overleden. Uit onderzoek bleek dat ze een grote hoeveelheid harddrugs in haar bloed had, en achteraf bleek dat de drugs in een fles rode wijn zaten. De vrouw kon niet worden gelinkt aan drugsgebruik.