We hebben allemaal iets te verbergen

Het aantal klachten bij onze Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is in 2020 verdubbeld ten opzichte van 2019. Dit zijn klachten over het bijhouden van persoonsgegevens, ongewenste reclame of camerabewaking. Vandaag, op de internationale dag van de gegevensbescherming, geeft dit aan dat de bewustwording over privacy in stijgende lijn zit. Dat is maar goed ook, want we mogen nooit vergeten dat we allemaal wel iets te verbergen hebben.